Главе зоопарка Казани внесли представление за нарушения в содержании медведя

Прокуратура Приволжского района Казани внесла представления в адрес руководителя казанского зоопарка в связи с нарушениями в содержании белого медведя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Проверка показала, что площадь и высота вольера, где находится медведь, не соответствуют установленным требованиям. Кроме того, у животного нет бассейна с подогревом воды.

По результатам проверки также в отношении замглавы зоопарка возбудили административное дело по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ (несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию).

Документы в данный момент находятся на рассмотрении.

"Ъ-Казань"