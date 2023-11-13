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Главе зоопарка Казани внесли представление за нарушения в содержании медведя

Прокуратура Приволжского района Казани внесла представления в адрес руководителя казанского зоопарка в связи с нарушениями в содержании белого медведя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Проверка показала, что площадь и высота вольера, где находится медведь, не соответствуют установленным требованиям. Кроме того, у животного нет бассейна с подогревом воды.

По результатам проверки также в отношении замглавы зоопарка возбудили административное дело по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ (несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию).

Документы в данный момент находятся на рассмотрении.

"Ъ-Казань"

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