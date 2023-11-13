СКР изучает возможное отравление птиц и лисиц в Орловской области

Сотрудники управления эконадзора и природопользования департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области направили в отдел МВД по Должанскому району четыре заявления для установления лица, которое может быть причастно к отравлению неизвестными веществами птиц и лисиц. Об этом сообщили в управлении. Проверку уже проводит ливенский межрегиональный отдел Следственного комитета.

В октябре–ноябре сотрудники управления провели обследование охотугодий в Должанском и Ливенском районах, в том числе по сообщению граждан. Вместе с работниками областного учреждения «Орелоблохотучреждение» они обнаружили 15 павших воронов, двух перепелов и четыре лисицы. Районная станция по борьбе с болезнями животных провела отбор проб, чтобы определить возможное отравление «неизвестными веществами». Результаты исследований пока не раскрываются.

Олег Мухин

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