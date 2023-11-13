2MOOD представила новогоднюю капсульную коллекцию

Российская марка одежды и аксессуаров 2MOOD представила капсульную коллекцию вещей, приуроченную к Новому году. В линейку вошли вечерние платья из кружева из сетчатой ткани, украшенные перьями топы, смокинги и брючные костюмы в стиле 1980-х и другие вещи, которые помогут составить праздничный образ. Помимо классического черного, в коллекции представлены вещи белых и золотых оттенков, а костюмы можно найти в сером, черном и красном цветах. Основная коллекция также дополнена линейкой аксессуаров: в нее вошли длинные «оперные» перчатки из кружева с пайетками, туфли из металлизированной кожи, модель со стразами или глиттером, босоножки, а также ковбойские сапоги. Праздничную коллекцию можно приобрести на сайте и в магазинах 2MOOD.

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