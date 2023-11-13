В Иркутской области выставлен на торги участок магнезита и талька за 15 млрд руб

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу объявил о проведении 29 декабря аукциона на право пользования недрами на участке Нижне-Бибинский в Иркутской области с ресурсами магнезита 109,7 млн т и талька 138 тыс. т (в обоих случаях по категории изученности Р1). Как сказано в аукционной документации, заявки для участия в торгах принимаются с 13 ноября по 14 декабря. Стартовый платеж аукциона — 14,58 млрд руб., срок предоставления лицензии — 25 лет.

Государственным балансом полезных ископаемых на 1 января 2023 года на «Нижне-Бибинском» учтены балансовые запасы категории В 26,16 млн т, по категории С1 — 90,77 млн т, по категории С2 — 8,72 млн, однако, запасы «требуют переоценки».

Участок «Нижне-Бибинский» расположен в Черемховском районе Иркутской области в 90 км к юго-западу от Черемхово и в 12 км к югу от ближайшего населенного пункта — села Онот. Площадь участка — 1,19 кв км.

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Игорь Лавренков, Кемерово