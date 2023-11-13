Кредитный портфель жителей Адыгеи увеличился на 32%

Розничный кредитный портфель жителей Адыгеи, по данным на 1 октября, составил 82,4 млрд руб. Это на 32% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

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Основной прирост обеспечила ипотека. Обязательства по ней в республике за год выросли на 54,6% и составили 34,6 млрд руб.

Управляющий отделением Банка России — Национальным банком по Адыгее Сергей Самойленко отметил, что на объем выданных ипотечных кредитов повлияли активная стройка в республике, реализация мер господдержки и действие льготных программ. В итоге с января по сентябрь включительно объем выданных ипотек более чем вдвое превысил показатели аналогичного периода прошлого года.

Обязательства жителей региона по потребительским кредитам за год увеличились на 19,5%. На начало октября они достигли почти 48 млрд руб.

Сбережения на банковских счетах жителей и бизнеса Адыгеи увеличились почти на 30%, до 50,9 млрд руб. Около 71% привлеченных банками средств клиентов занимают сбережения жителей (без учета средств на счетах эскроу) — их объем увеличился за год на 20,2%, до 36,1 млрд руб. Средства на счетах организаций выросли на 22%, до 3,4 млрд руб., на счетах индивидуальных предпринимателей — на 24,7%, до 3,2 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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