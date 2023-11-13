ОПЕК повысила прогноз добычи нефти вне организации в 2023 году

Добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2023 году может увеличиться на 1,8 млн баррелей в сутки, следует из отчета организации. Прогноз роста добычи нефти вне организации в 2024 году сохранен на прежнем уровне — на 1,4 млн б/с. При этом значительный вклад в рост показателя, согласно прогнозам, внесут США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Victor Ruiz Garcia / Reuters Фото: Victor Ruiz Garcia / Reuters

По данным ОПЕК, в августе США нарастили добычу нефти до рекордных значений, немного превысив предыдущий максимум в 13 млн б/с. Общий объем добычи жидких углеводородов за август увеличился примерно до 21,2 млн т. Рост добычи нефти вне организации, отмечает ОПЕК, будет достигнут также за счет Бразилии, Казахстана, Норвегии, Гайаны, Мексики и Китая.

В 2024 году рост добычи нефти на 1,4 млн б/с среди стран, не входящих в ОПЕК, ожидается за счет США, Канады, Гайаны, Бразилии, Норвегии и Казахстана. При этом наибольшее снижение показателя ожидается в Мексике и Малайзии. Прогноз производства жидких углеводородов вне ОПЕК повышен на 100 тыс. б/с.

ОПЕК улучшила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году: на 2,46 млн б/с, до 102,1 млн б/с. Прогноз роста в 2024 году на 2,25 млн б/с, до 104,3 млн б/с, не изменился. Также организация повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России в 2023 году на 80 тыс. б/с, в 2024-м — на 100 тыс. б/с. Прогноз учитывает добровольное сокращение Россией добычи нефти.

Подробнее о российском нефтяном рынке — в материале «Ъ» «На море танкеры грохотали».

Лусине Баласян