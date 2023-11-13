Геленджик передаст краю 18 тысяч «квадратов» земли под строительство поликлиники

На очередном заседании думы в Геленджике депутаты поддержали решение передать участок площадью около 18 тыс. кв. м из муниципальной в краевую собственность. На этой земле построят поликлинику, рассказал в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

Также на заседании приняли решение расширить список категорий школьников, которые бесплатно получают горячее питание. В него включат детей военных, служащих по контракту.

«Таким образом, на сегодняшний день охватили бесплатным питанием все категории детей, чьи отцы принимают участие в СВО»,— заявил мэр Геленджика.

Вячеслав Рыжков

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