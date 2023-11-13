«Губернаторская сотня» донских инвестпроектов пополнилась еще двумя

В число «100 губернаторских инвестиционных проектов» включены два новых проекта: строительство второй очереди завода по производству ячеистого газобетона и создание суперинтенсивного сада лесного ореха с капельным орошением. Соответствующее решение было принято на заседании совета по инвестициям при губернаторе по инициативе региональных минстроя и минсельхоза. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Инициатор первого проекта – ООО «КСМК-Север».Согласно заявленным планам, вторая очередь завода по производству ячеистого газобетона будет построена на базе существующей промышленной площадки в Октябрьском (с) районе и дополнительно приобретенного земельного участка. Планируется создать 120 новых рабочих мест. Сумма вложений в проект не называется.

Второй проект локализован в Каменском районе на площади порядка 300 га. Количество новых рабочих мест – 50. Его планируется реализовать до 2030 года, за это время в него будет вложено 1,3 млрд руб. Отмечается, что данный проект имеет большое значение и в плане импортозамещения.

Сергей Иванов