Прокуратура обязала власти Пятигорска навести порядок на берегу реки Юца

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила захламление берега реки Юца в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

На берегу и в воде специалисты обнаружили строительные отходы, на прилегающих к мусоркам участках недалеко от реки также были найдены сложенные ветки и порубочные остатки. «В целях устранения выявленных нарушений закона главе города-курорта Пятигорска природоохранным прокурором внесено представление»,— говорится в сообщении.

Пробы воды из реки направлены на лабораторное химическое исследование. После получения его результатов будет решаться вопрос о принятии иных мер прокурорского реагирования.

Кристина Федичкина