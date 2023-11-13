Экспорт сельхозпродукции из Ставрополья в Китай увеличился в 1,4 раза

В 2023 году объем сельскохозяйственной продукции, экспортированной из Ставропольского края в Китай, вырос в 1,4 раза. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным минсельхоза края, с начала 2023 года из Ставрополья в Китай было отправлено более 30 тыс. т агропромышленной продукции, что на 42% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Больше всего вырос экспорт мяса птицы (+8%). Также Китай активно закупает ставропольские овощи и бобовые, муку и подсолнечное масло, хлеб и кондитерские изделия, минеральную воду и спиртные напитки.

Кристина Федичкина