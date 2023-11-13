Ростехнадзор выдал Челябинску паспорт готовности к отопительному сезону

Челябинск получил паспорт готовности к отопительному периоду 2023-2024 года. Уральское управление Ростехнадзора выдало соответствующий документ 13 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.

Для получения паспорта готовности муниципалитет должен иметь план действий по ликвидации аварийных ситуаций, организованный мониторинг состояния систем теплоснабжения, механизм оперативно-диспетчерского управления. Также все ресурсоснабжающие организации и потребители должны иметь паспорта готовности к зиме.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в этом году отопительный сезон в Челябинске стартовал 3 октября. По данным мэрии, в целом период проходит в штатном режиме, «возникающие сбои в системе теплоснабжения решаются оперативно, в максимально короткие сроки».