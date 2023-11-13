Главу Тимского района Курской области признали виновным в ДТП с пострадавшим

Тимский райсуд Курской области признал главу района Александра Булгакова виновным в ДТП с тремя легковыми автомобилями. Оно произошло при исполнении служебных обязанностей главы: он передвигался на служебном автомобиле. Машина принадлежит муниципальному учреждению «По обеспечению деятельности администрации Тимского района», с которого взыскали 120 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что авария произошла в поселке Тим 14 февраля 2023 года. Господин Булгаков на Hyundai i40 при повороте налево не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении ВАЗ-21150 и допустил с ним столкновение. От удара отечественный автомобиль отбросило на стоявший на перекрестке Opel Mokka Татьяны Бубликовой. По данным регионального управления МВД, в аварии пострадал водитель «ВАЗа» 1967 года рождения.

Согласно проведенной по обращению госпожи Бубликовой экспертизе, стоимость ремонта ее автомобиля составила 186 тыс. руб. Страховая компания ответчика выплатила ей 66 тыс. руб. по полису ОСАГО. Женщина потребовала взыскать с главы района разницу между установленным и возмещенным размером ущерба. Ее требования были удовлетворены в полном объеме.

Александру Булгакову 46 лет. Он родился в райцентре Тим. Получил образование в Курском государственном аграрном университете. Занимает должность главы района с 2013 года. Также является секретарем районного отделения партии «Единая Россия».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте