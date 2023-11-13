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обновлено 16:35

КСП выявила недочеты в законопроекте о перераспределении полномочий между Пермским округом и краевыми властями

Контрольно-счетная палата Пермского края (КСП) нашла недочеты в законопроекте, предусматривающим передачу с местного на региональный уровень полномочий по водоснабжению. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

В документе КСП, направленном в заксобрание, указывается на то, что в сопроводительных документах к проекту закона не уточняется вопрос распределения имущества между муниципалитетом и краевыми властями. Имущество в настоящее время находится в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий. Передача полномочий потребует создания четырех новых ставок в краевом минЖКХ, это повлечет ежегодные расходы в размере 4,3 млн руб. КСП также обратила внимание на отсутствие полной оценки финансовых затрат, которая произойдет после перераспределения полномочий.

Законопроект был внесен губернатором Дмитрием Махониным в начале ноября. Он предполагает перераспределение полномочий Пермского муниципального округа в пользу краевой власти в части определения гарантирующей организации централизованного водоснабжения и водоотведения, утверждения схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, утверждения и согласования техзадания на разработку инвестпрограмм профильных организаций. Согласно тексту законопроекта, Пермский муниципальный округ вправе передать в государственную собственность края имущество, предназначенное для осуществления данных полномочий. В случае принятия законопроекта полномочия будут перераспределены с 1 января 2024 года на неограниченный срок. Планируется, что депутаты рассмотрят проект закона на заседании в ноябре.

Глава Пермского округа Владимир Цветов выступил против этого законопроекта. Окружная мэрия полагает, что законопроект негативно отразится на инвестиционной привлекательности муниципалитета: увеличатся сроки подключения новых строений к коммунальным сетям, сроки согласования инвестпрограмм. Глава округа отметил отсутствие финансово-экономического обоснования законопроекта, поэтому мэрия не может объективно оценить, как его принятие скажется на бюджете территории.

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