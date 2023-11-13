С нижегородца взыскали долги по алиментам из жалования за участие в СВО
Житель Нижнего Новгорода отправился служить в зону проведения специальной военной операции, чтобы рассчитаться с долгами по алиментам. По данным нижегородского управления ФССП РФ, мужчина накопил задолженность по алиментам перед сыном на 600 тыс. руб.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Сначала судебные приставы наложили арест на его счета и ограничении выезд за пределы Российской Федерации. После этого через суд ему назначили 60 часов обязательных работ.
Неплательщик отбыл наказание и принял решение и отправился на службу в зону СВО. В результате он полностью погасил имеющуюся задолженность и выплачивает текущие алименты несовершеннолетнему ребенку.