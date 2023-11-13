Продукция 38 предприятий Краснодара прошла проверку качества

Продукция 38 краснодарских предприятий победила в XI краевом конкурсе «Сделано на Кубани». Как сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале, теперь производители смогут продавать свой товар со знаком «Сделано на Кубани».

«Особо радует, что в среднем именно в Краснодаре производится треть всех товаров — обладателей этого знака. Экономика города развивается, пока в нем живут ответственные предприниматели, которые прославляют его качественной продукцией»,— отметил мэр.

Во всем регионе знак качества «Сделано на Кубани» в этом году получили около 500 товаров от 180 производителей. Продукцию в ближайшие три года будут выделять на полках магазинов особыми фирменными ценниками. Среди лидеров есть и финалисты прошлых лет, и новички. У них лучшими товарами стали сырные конфеты, мармелад, подсолнечное масло, полуфабрикаты, одежда и текстиль для дома, удобрения, мебель, косметика и оборудование для предприятий общепита.

Татьяна Ручкина

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