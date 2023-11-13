В поселке Российский в Краснодаре достроили новый детсад

В Краснодаре достроили детсад на 100 мест в поселке Российский. Учреждение расположено на улице Тверской и уже получило заключение о соответствии требованиям проектной документации, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В новом детсаду будут воспитывать детей от трех до семи лет. В учреждении оборудовали медблок, пищеблок, актовый зал и другие необходимые помещения. Во дворе на территории детсада есть теневые навесы и детские игровые площадки.

В скором времени учреждение введут в эксплуатацию. Сейчас застройщик собирает необходимые документы.

Ранее на улице Тверской достроили школу на 1,5 тыс. мест. Первых детей учреждение приняло 1 сентября.

Вячеслав Рыжков

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