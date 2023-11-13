Нижегородка лишилась 485 тысяч рублей из-за интернет-знакомства

Жительница Нижнего Новгорода лишилась 485 тыс. руб. в результате романтического интернет-знакомства. По данным полиции, 46-летняя женщина минувшим летом списалась с мужчиной по имени Марк.

В ходе длительной переписки мужчина рассказал о том, что живет за границей и в знак своих чувств хочет сделать женщине подарок. Для того, чтобы получи его, нижегородка должна только оплатить транспортные расходы. Женщина перевела на указанный мужчиной счет свои накопления. Он постарался убедить ее, что переведенной суммы мало, необходима дополнительная оплата.

Только после этого у женщины заподозрила обман. В Интернете она нашла информацию о подобных видах мошенничества, прекратила общение с новым знакомым и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.

Андрей Репин