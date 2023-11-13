«Ошибки в юридическом сопровождении сайта оборачиваются крупными штрафами»

Возбуждение уголовного дела в отношении блогера Аяза Шабутдинова, обвиненного в особо крупном мошенничестве при продаже образовательных онлайн-курсов, стало поводом для предпринимателей, ведущих подобный бизнес, задуматься о том, как обезопасить себя от подобного развития событий. Ранее Верховный суд (ВС РФ), рассматривая гражданский спор компании блогера с приобретателями его продуктов, указал на нарушение им условий публичной оферты и ущемление прав потребителей. ВС РФ указал, что условия контракта не должны противоречить закону. О наиболее частых ошибках предпринимателей, ведущих онлайн-бизнес, рассказал член Ассоциации юристов России Арег Оганесян.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арег Оганесян

Фото: предоставлено автором Арег Оганесян

Фото: предоставлено автором

«Ошибка Аяза Шабутдинова заключалась в том, что порядок возврата денежных средств за обучение противоречил закону "О защите прав потребителей". В публичной оферте (коммерческом предложении, обращенном к неограниченному кругу лиц) было указано, что при отказе заказчика от услуг в период со 121-го и до 150-го дня обучения возврату подлежит лишь 8% от стоимости обучения. В то время как по закону потребитель может в любое время отказаться от договора при условии возмещения исполнителю фактически понесенных расходов. Это означает, что, отказавшись от договора в середине обучения, потребитель имеет право получить половину от ее стоимости. Таким образом, в деле Аяза Шабутдинова Верховный суд отметил, что условие о возврате 8% от стоимости обучения ущемляет права потребителя, а значит, является ничтожным.

Многие онлайн-предприниматели до сих пор ошибочно полагают, что можно брать за основу оферты так называемых "топов рынка" без оглядки на требования закона. Однако данная ситуация наглядно показывает, что даже самые популярные блогеры допускают ошибки, которые ведут к столь неприятным последствиям.

Если обобщить, то можно выделить три основных критерия хорошей публичной оферты.

Первое — условия оферты не должны противоречить действующему законодательству. В противном случае такие пункты будут признаны ничтожными.

Второе — оферта должна быть максимально подробная и разработана индивидуально под конкретный бизнес. Дело в том, что условия оферты, скачанной из интернета, могут не соответствовать перечню и характеру оказываемых услуг. А это означает, что у заказчиков будет основание вернуть денежные средства.

Третье — терминология в оферте должна соответствовать роду деятельности и выбранной системе налогообложения. Например, если предприниматель использует патентную систему налогообложения, он не может указывать в оферте такие термины, как "информационно-консультационные услуги", а должен говорить только о тех услугах, которые подпадают под условия работы по патенту.

Помимо ошибок при формировании оферты, есть еще две типичные ошибки, которые допускают онлайн-предприниматели, в результате чего теряют огромные деньги.

Одна из них — это обработка персональных данных без согласия клиентов. Да, если потенциальный заказчик заполняет форму на вашем сайте и вносит туда фамилию, имя и отчество, номер телефона и e-mail, это считается обработкой персональных данных. За обработку персональных данных без согласия их субъекта грозит штраф до 150 тыс. руб. А за повторное нарушение сумма штрафа может вырасти уже до 500 тыс. руб. Чтобы избежать этого, необходимо разместить форму согласия на обработку персональных данных на сайте и получать согласие на их обработку с каждого, кто намерен оставить заявку. Пользователь может выразить согласие на обработку, поставив соответствующую галочку перед оформлением заявки.

Кроме того, на сайте должен быть размещен документ, определяющий политику в отношении обработки персональных данных. Обычно этот документ называется "Политика конфиденциальности". Его тоже часто забывают вешать. За отсутствие политики конфиденциальности может грозить штраф до 60 тыс. руб.

В итоге ошибки в юридическом сопровождении работы сайта оборачиваются крупными штрафами и убытками».