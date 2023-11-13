Зеленый свет для бизнеса: какие предложения приготовил Сбер своим корпоративным клиентам во время Зеленой недели

Ежегодно в честь своего Дня рождения Сбербанк проводит масштабную акцию, во время которой продукты компании, а также продукты и услуги компаний-партнеров можно приобрести со скидкой. Предложения доступны как физическим лицам, так и бизнесу. О том, какие офферы для корпоративных клиентов подготовил Сбер, рассказал заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Сергей Алимов.

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– Чаще всего в преддверии Дня рождения Сбера рассказывают о предложениях по потребительскому кредитованию, вкладам и другим розничным продуктам. Но для корпоративных клиентов Сбера также доступны скидки в эти дни?

– Конечно! С 9 ноября стартовала Зеленая неделя – самая выгодная неделя для бизнеса, которая продлится до 17 ноября. Это добрая традиция Сбера – дарить подарки в свой День рождения. Предприниматели смогут получить бонусы, скидки и другие привлекательные предложения от банка и его партнеров. Мы заботимся о том, чтобы наши клиенты могли получить еще больше выгоды и повысили эффективность своего бизнеса.

– А какие продукты сейчас востребованы среди предпринимателей?

– В течение года у предпринимателей Приволжья рос интерес к расчетно-кассовому обслуживанию от Сбера. В сентябре Сбер запустил акцию для новых клиентов по зачислению 3 тыс. рублей на счет при его открытии. Предложение действует до 30 ноября, еще можно успеть. Также для новых клиентов распространяется предложение Зеленого дня на пакеты услуг «Только для ИП» и «Набирая обороты» – бесплатный период в течение первых шести месяцев.

– Практически в каждом заведении оплатить товары и услуги можно безналичным способом. Насколько популярен эквайринг среди корпоративных клиентов Сбера?

– Действительно, сейчас нас скорее удивит отсутствие платежного терминала в кафе, магазине или другом заведении. Подключение эквайринга пользуется популярностью у наших клиентов – это удобно. Поддержка работает 24/7, а в личном кабинете доступна вся статистика по продажам. Мы устанавливаем нашим клиентам новейшее оборудование с опцией оплаты по биометрии. Это трансформирует клиентский опыт, ведь с ней покупки становятся быстрее и удобнее: клиент может расплатиться, даже если с собой нет наличных, банковской карты и телефона.

С начала года клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка установили около 77 тыс. новых терминалов с нашим эквайрингом. Кстати, на Зеленой неделе для бизнеса можно подключить эквайринг с комиссией 0% на первые три месяца. Предложение доступно для новых клиентов с 9 по 22 ноября. Предпринимателю достаточно открыть или уже иметь расчетный счет в Сбере и подключить его как счет возмещения по эквайрингу. Специальные условия действуют на максимальную сумму оборота в 1 млн рублей в месяц. Такое предложение в рамках Зеленой недели для бизнеса у Сбера впервые.

– Можно ли корпоративным клиентам Сбера не только воспользоваться скидками, но и стать непосредственным участником акции?

– Мы активно интегрируем наших клиентов на ключевые маркетплейсы, в том числе на МегаМаркет, где в Зеленый день можно инициировать скидку на свои товары и значительно повысить охваты и выручку. Сбер помогает на всех этапах интеграции на площадки электронной коммерции – от выбора конкретного маркетплейса и создания личного кабинета до консультаций по фотоконтенту и предоставления аналитики товарной ниши.

– Предложениями можно воспользоваться строго с 9 по 17 ноября?

– Мы понимаем, что на принятие любых финансовых решений необходимо время, особенно сейчас. Например, по нашему ключевому предложению – эквайрингу – срок подключения увеличен до 22 ноября. Мы подстраиваемся под запросы наших клиентов и стараемся создать все необходимые условия, чтобы пользоваться нашими услугами было комфортно.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

ПАО Сбербанк