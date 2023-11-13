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обновлено 15:51

Мошенники пишут пермякам с фейкового аккаунта главы Перми

Мошенники рассылают сообщения жителям Перми от имени главы города Эдуарда Соснина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Появилась информация, что пермякам в мессенджеры начали поступать сообщения сомнительного содержания якобы от имени главы Перми Эдуарда Соснина. Это обман! Данный аккаунт не принадлежит Эдуарду Соснину»,— заявили в пресс-службе.

Это уже не первый случай использования фейковых аккаунтов городских чиновников. Ранее пермякам приходили сообщения от имени первого замглавы администрации Перми Ольги Андриановой и начальника инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края Александра Евсюкова.

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