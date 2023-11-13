Два моста на реках Селычка и Безымянка в Удмуртии признали небезопасными

В Удмуртии предприятие «Управтодор» привлекли к ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения на мостовом сооружении. В частности, на мостовых сооружениях рек Селычка и Безымянка отсутствовали удерживающие пешеходные ограждения, имелись повреждения элементов конструкции, а высота ограждений не соответствует стандартам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Руководителю учреждения внесли представление, а также возбудили дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ. КУ УР «Управтодор» назначили штраф в 100 тыс. руб.