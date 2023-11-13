Третья очередь строительства реабилитационного центра обойдется в 482 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на третью очередь капитального ремонта и строительства республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями с ООО «Дортрансстрой», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен с единственным участником конкурса по начальной цене контракта, за 482,5 млн руб.

Центр строится на месте детского санатория «Салют» на улице Авроры в Уфе. До сентября 2024 года необходимо провести отопление и вентиляцию, внутренние сантехнические и изоляционные работы, электрооборудование, системы охранного телевидения, наружное электроснабжение.

Ранее Управление капстроительства Башкирии заключило контракт на вторую очередь капремонта и строительства центра также с ООО «Дортрансстрой» за 968,1 млн руб.

Подрядчиком строительства первой очереди стало ООО «Строительная компания „АНИ“». Компания, признанная единственным участником торгов, предложила исполнить контракт за 363,1 млн руб.

ООО «Дортрансстрой» зарегистрировано в июне 2000 года. Компания принадлежит Ильгизу Валиуллину, Дмитрию Гилимьянову, а также — кипрскому «Ерманиер лимитед». Участники рынка называют бенефициаром компании предпринимателя Марата Латыпова. В 2022 году выручка «Дортрансстроя» составила 8,5 млрд руб., чистая прибыль — 97,4 млн руб.

Майя Иванова

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