В Белебее планируют начать производство насосного оборудования

ООО «Белебеевский производственный участок „Универсальный механический завод“» включено министерством экономического развития Башкирии в реестр резидентов территории опережающего развития «Белебей», сообщает пресс-служба правительства республики. Компания планирует вложить около 30 млн руб. в создание нового производства по выпуску насосного оборудования для предприятий нефтяной и газовой отраслей. Проект одобрен на «Предпринимательском часе» в администрации Белебеевского района.

«Годовая проектная мощность производства составит 250 штук, на проектную мощность предприятие планирует выйти к 2030 году. В этом году резидент планирует начать строительство производственного участка, в следующем — приступить к найму персонала и его обучению. В рамках проекта создадут 20 рабочих мест», — сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов. Он отметил, что в перспективе завод планирует расширение производства, в том числе освоение производства новой номенклатуры изделий.

ООО «Белебеевский производственный участок „Универсальный механический завод“» зарегистрировано в Белебее в июле текущего года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Учредителями

компании являются ООО «Уфимский универсальный механический завод» (85%, владелец — Тимур Абдеев) и Николай Павлов (15%).

Майя Иванова

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