В Казани объявили конкурс на пост главы управления ЗАГСа
Власти Казани объявили конкурс на пост главы управления ЗАГСа. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
Прежний руководитель Римма Миннуллина ушла в декретный отпуск. Она возглавляла управление с июля 2017 года.
Заявку на участие в конкурсе можно подать до начала декабря. У кандидата должно быть высшее образование, стаж муниципальной службы не менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет. Кроме того, он должен соответствовать требованиям законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции.