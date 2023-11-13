В Казани объявили конкурс на пост главы управления ЗАГСа

Власти Казани объявили конкурс на пост главы управления ЗАГСа. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Прежний руководитель Римма Миннуллина ушла в декретный отпуск. Она возглавляла управление с июля 2017 года.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до начала декабря. У кандидата должно быть высшее образование, стаж муниципальной службы не менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет. Кроме того, он должен соответствовать требованиям законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции.

"Ъ-Казань"