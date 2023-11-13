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Скончалась директор Грушинского фестиваля

Вице-президент клуба Валерия Грушина и руководитель Грушинского фестиваля Ирина Зверева умерла в минувшее воскресенье, 12 ноября. О ее скоропостижной смерти сообщили представители организации на официальной странице сообщества «ВКонтакте».

Вице-президент клуба Валерия Грушина Ирина Зверева

Фото: Самарское отделение Союза журналистов России

«Она любила людей, мужественно переносила удары судьбы, а их в последние годы было немало. Может быть, поэтому ее сердце не выдержало»,— приводятся в сообщении слова членов клуба Александра Городницкого и Натальи Касперович.

Причина смерти Ирины Зверевой не называется. Как сообщает региональное отделение Союза журналистов РФ, прощание с Ириной Зверевой состоится во вторник, 14 ноября, с 13:00 до 14:00 по адресу ул. Борская, 108, корпус 1, зал 2.

Георгий Портнов

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