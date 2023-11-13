Житель Сочи перелез через окно и похитил 100 тысяч рублей из чужой квартиры

Сочинские полицейские задержали подозреваемого в краже в Адлерском районе курорта. Ранее судимый 45-летний житель города через открытое окно проник в квартиру и украл оттуда кошелек, в котором было 100 тыс. руб., заявили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В ведомстве отметили, что мужчина всячески пытался скрыть лицо, использовал капюшон и кепку. Он зашел во двор многоквартирного дома через калитку вместе с жильцами, а обратно перелез через забор.

Похищенные средства задержанный успел потратить. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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