В Петербурге уменьшится количество бесплатных общественных туалетов

Санкт-Петербургское ГУП «Водоканал» опубликовало заявку на поиск подрядчика для комплексного обслуживания бесплатных городских туалетов. Из карточки в ЕИС «Закупки» следует, что максимальная цена контракта составит 391,6 млн руб., а количество обслуживаемых стационарных туалетов уменьшится с 213 до 172.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ

Закупка была размещена в системе 30 октября. Заявки принимают до 15 ноября. Из документации к закупке следует, что ГУП ищет подрядчика, который в течение года, с 1 декабря 2023 года до 30 ноября 2024 года будет обслуживать городские туалеты, которые находятся в распоряжении «Водоканала».

В списке значатся 172 стационарных туалета, которые находятся либо в отдельно стоящем здании, либо встроены в другие здания. Еще 38 туалетов обозначены как неэксплуатируемые. Согласно информации на сайте «Водоканала», сейчас в городе работает 213 стационарных туалета, а также 436 передвижных и еще несколько десятков туалетов других типов (модульных, автомобильных комплексов и др.)

С 1 января 2022 года плату за посещение всех типов общественных туалетов «Водоканала» не взимают. Соответствующее постановление было принято городским правительством.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте