Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о юбилейном выпуске письменных принадлежностей, посвященном 100-летию гонки «24 часа Ле-Мана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Montegrappa Фото: Montegrappa

Компания Montegrappa представила необычную ручку. Необычную прежде всего тем, что она может быть понравиться людям, которые ручками обычно не интересуется. Посвящена коллекция гонке «24 часа Ле-Мана».

Как объясняют выбор источника вдохновения авторы: «С 1923 года "24 часа Ле-Мана" стали сценой для многих самых ярких воспоминаний в автоспорте. Эта культовая гонка на выносливость — магнит для истории, где страсти не утихают еще долго после клетчатого флага. Присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать 100-летие экстремальных гонок».

100-летие — повод серьезный. При этом ручку решили сделать суперсовременной, потому что именно это объясняет суть Ле-Мана.

«Стремление к высоким эксплуатационным характеристикам — высшее испытание человека и машины», — формулируют эту суть в Montegrappa. Ручка выполнена из углеродного волокна и алюминия с многоосевой механической обработкой, а элементы на корпусе имитируют кнопки управления в кабине гоночного автомобиля.

Интересная деталь — асимметричный клип на колпачке. Это маршрут трассы «24 часа Ле-Мана». Выпущена каждая из ручек — перьевая и роликовая — тиражом в 100 экземпляров. По числу лет с момента проведения первой гонки.