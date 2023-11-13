Депутат Госдумы обратится в Генпрокуратуру и СКР по факту нарушения прав самарских дольщиков

Депутат Госдумы Владимир Кошелев обратится в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ по факту отсутствия единого реестра дольщиков по всем проблемным объектам Самарской области. По данным политика, региональные власти до сих пор не определились с точным числом пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Решение вопроса по двум проблемным объектам в Самаре затянулось почти на 20 лет. Речь идет о здании на ул. Советской Армии, д. 121 («Новая Заря») и доме на ул. Ленинской, 285-299. В минувшую пятницу Владимир Кошелев провел встречу с представителями инициативной группы дольщиков этих объектов.

По информации членов инициативной группы, обманутых дольщиков ЖК «Новая Заря» более 400 человек, при этом в дорожных картах регионального минстроя числится всего 250 пострадавших, кому положена компенсация. Подобная ситуация наблюдается и с домом на ул. Ленинской, 285 – 299. В списке минстроя региона год назад числилось 79 дольщиков, позже их число сократилось до 46.

«Вынужден констатировать абсолютное отсутствие межведомственного взаимодействия на уровне правительства Самарской области. Никто не понимает, кто есть в списках, и почему некоторых там до сих пор нет. При этом имеется подозрение, что среди внесенных чиновниками в списки пострадавших имеются представители недобросовестных застройщиков. Это обязательно проверит следствие», — рассказал Владимир Кошелев на встрече с обманутыми дольщиками.

Перед областным минстроем поставлена задача до конца 2023 года восстановить права всех дольщиков, дома которых попали в единый реестр проблемных объектов — либо достроив дома, либо выплатив гражданам денежные компенсации. На данный момент в реестре значится шесть проблемных зданий. Губернатор Самарской области в марте 2023 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что в регионе планируют справиться с данной задачей до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ проверит действия должностных лиц правительства Самарской области при выделении земельных участков общей площадью 3,74 га на ул. Панова в центре Самары группе компаний «Древо» взамен удовлетворения прав 143 обманутых дольщиков коттеджного поселка «Дубрава» и при выделении 98 земельных участков общей площадью 173,8 га в Волжском районе Самарской области в непосредственной близости от многоэтажной застройки ГК «Древо» в счет удовлетворения прав 169 дольщиков того же объекта, то есть более 1 га на человека без проведения конкурентных процедур.

Евгений Чернов