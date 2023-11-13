Девять МУПов Казани будут преобразованы в акционерные общества

Девять казанских МУПов преобразуют в акционерные общества. Решение об этом приняли депутаты Казгордумы на внеочередной сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В перечень вошли МУПы «Ритуал», «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района города Казани», ПАТП №2, центр подготовки исходной документации, дирекция муниципальных жилищных программ, «Горводзеленхоз», служба технадзора за реализацией программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства, а также МУП «Городское благоустройство» и «Городские мосты».

"Ъ-Казань"