Срочник из Челябинской области умер в Елани

В воинской части в Елани Свердловской области скончался солдат срочной службы, призванный из Челябинской области. По официальной версии руководства части, 22-летний Артем Булатов совершил самоубийство, сообщает Е1.

Солдата обнаружили мертвым под окнами здания штаба на плацу. Это произошло 4 ноября. Семья погибшего, которая живет в Кунашакском районе Челябинской области, не верят в официальную версию командования части. По их словам, в день смерти он переписывался с лучшим другом и никаких предпосылок к тому, что оно совершит суицид не было.

По факту смерти срочника проводят проверку военные следователи. Ситуацию взяла под контроль уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.