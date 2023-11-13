Потребительские цены в Удмуртии выросли на 1% за октябрь

В Удмуртии по итогу октября потребительские цены выросли на 1% в сравнении с предыдущим месяцем. По данным Удмуртстата, наибольший рост зарегистрировали у потребительских товаров — 1,5%. При этом непродовольственные товары стали дороже на 1,1%, услуги — 0,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С начала года потребительские цены выросли на 5,6%. Так, непродовольственные товары показали рост в 5,5%, продовольственные — 4,7%. Стоимость услуг возросла сразу на 7%.