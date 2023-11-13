В мэрии Красноярска назвали причину отмены митинга против бессрочной мобилизации

В Красноярске запретили проводить митинг против бессрочной мобилизации из-за действующих в регионе коронавирусных ограничений, заявили «Ъ-Сибирь» в мэрии города. В связи с этим проведение массовых мероприятий приостановлено до улучшения санитарно-эпидемеологической обстановки.

Митинг планировался 19 ноября на площади возле Театра оперы и балета им. Дмитрий Хворостовского.

В тоже время 4 ноября на этой же площадке состоялся концерт «Моя Родина — Россия!» в честь Дня народного единства. В мэрии Красноярска тогда заявили, что «мероприятие на Театральной площади завершилось большим дружным хороводом, который объединил более 1,5 тыс. горожан».

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Александр Киселев