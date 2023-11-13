В Краснодаре динамикой курса доллара интересуются 26% жителей

В Краснодаре 26% жителей следят за колебаниями курса доллара. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Еще 24% жителей интересуются изменениями курса евро. В целом за валютными изменениями следит только один житель краевого центра из четырех.

«Народный прогноз стоимости доллара на 9 января, первый рабочий день 2024 года,— 103,46 руб., евро — 112,75 руб. Октябрьский рост биржевых котировок повлиял на народный прогноз больше, чем текущее ослабление доллара и евро»,— говорится в сообщении.

Большую часть заинтересованных в колебаниях курса валют составляют мужчины. Чаще других за биржевыми изменениями следят краснодарцы в возрасте до 35 лет. Число заинтересованных в валютном курсе больше среди тех, кто зарабатывает от 80 тыс. руб. в месяц.

Анастасия Донскова

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