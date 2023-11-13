Многочисленные экологические нарушения выявили на Борском стекольном заводе

Межрегиональное управление Росприроднадзора выявило многочисленные нарушения экологических требований в работе ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (БСЗ, Нижегородская область). По данным управления, на предприятии прошла внеплановая проверка, которая показала, что строительные отходы и битое стекло на территории завода складируются на земельном участке, не имеющем твердого покрытия. Подобна практика запрещена действующим законодательством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также установлено, что на ряд отходов четвертого класса опасности у предприятия отсутствуют необходимые паспорта. Эти отходы не включены в проект и утвержденные нормативы образования отходов. Лимиты на их размещение, не отражены в первичном учете образования отходов и в итоговой отчетности.

Кроме того, на БСЗ выявлены нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха. Всего в итоговом акте проверки зафиксировано 20 нарушений. В отношении юридического и ответственного должностного лица будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. Предприятию выдано предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Борский стекольный завод работает с 1930-х годов, в 1997 году предприятие вошло в состав японского концерна AGC. Уставный капитал составляет 419 млн руб. Основной вид деятельности – формирование и обработка листового стекла. Гендиректором предприятия является Сергей Князев. С конца 2022 года предприятие отказалось от публичного распространения информации о финансовых результатах своей деятельности. В 2021 году выручка от продажи составила 10,33 млрд руб., чистая прибыль – 1,28 млрд руб.

Андрей Репин