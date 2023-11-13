Многодетного отца из Ярославля вернули с СВО

Многодетного отца из Ярославля, призванного по мобилизации, демобилизовали. Об этом сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Защитники Отечества | Ярославская область Фото: Защитники Отечества | Ярославская область

В фонде рассказали, что отец троих детей в октябре прошлого года был мобилизован на военную службу. В марте этого года у мужчины родился четвертый ребенок. «И в соответствии с федеральным законодательством ему была положена отсрочка от призыва. Однако увольнять многодетного отца не собирались»,— рассказали в фонде.

Супруга обратилась в фонд, после чего социальный координатор Елена Мурашко начала регулярно звонить в военную часть мобилизованного и напоминать о действующем законе. Спустя три месяца звонков мужчина был уволен с военной службы. 4 ноября он приехал в Ярославль и сейчас планирует возвращаться на работу.

Алла Чижова