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Многодетного отца из Ярославля вернули с СВО

Многодетного отца из Ярославля, призванного по мобилизации, демобилизовали. Об этом сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества».

Фото: Защитники Отечества | Ярославская область

Фото: Защитники Отечества | Ярославская область

В фонде рассказали, что отец троих детей в октябре прошлого года был мобилизован на военную службу. В марте этого года у мужчины родился четвертый ребенок. «И в соответствии с федеральным законодательством ему была положена отсрочка от призыва. Однако увольнять многодетного отца не собирались»,— рассказали в фонде.

Супруга обратилась в фонд, после чего социальный координатор Елена Мурашко начала регулярно звонить в военную часть мобилизованного и напоминать о действующем законе. Спустя три месяца звонков мужчина был уволен с военной службы. 4 ноября он приехал в Ярославль и сейчас планирует возвращаться на работу.

Алла Чижова

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