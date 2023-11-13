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Коммерсантъ FM
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Слияние «Россетей» и ФСК сократило управленческие расходы на 5 млрд руб.

Глава «Федеральной сетевой компании — Россети» Андрей Рюмин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что в результате объединения «Россетей» и «Федеральной сетевой компании» управленческие расходы сократились на 5 млрд руб.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Могу сказать, что все цели, которые мы перед собой ставили в рамках данного объединения, мы достигли. В частности, как пример, мы смогли уменьшить управленческие расходы более чем на 5 млрд руб.»,— сообщил Андрей Рюмин (цитата по «Прайму»).

Реорганизация прошла в 2022 году на базе «Федеральной сетевой компании», к которой присоединили ее некогда материнскую компанию «Россети», а также «Дальневосточную энергетическую управляющую компанию», «Томские магистральные сети» и «Кубанские магистральные сети». Группа получила новое название — «Федеральная сетевая компания — Россети», или просто ПАО «Россети».

Формально слияние компаний ознаменовало конец истории разделения российских электросетей на магистральные и распределительные сети. Мажоритарным акционером объединенной компании стало Росимущество (ведомству принадлежит 75% бумаг плюс одна акция). Сейчас «Россети» отвечают за 2,5 млн километров линий электропередачи и около 550 тыс. подстанций.

Анастасия Ларина

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