Освещение на улице Октябрьской революции в Уфе обойдется в 85,2 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключит договор на строительство сетей электроснабжения в рамках второго этапа благоустройства улицы Октябрьской революции. Начальная максимальная цена контракта составляет 85,2 млн руб., следует из материалов портала госзакупок.

Закупка финансируется из регионального и городского бюджета. Большую часть средств — 50 млн руб. — выдели республика, муниципалитет добавит 35 млн руб.

Подрядчику предстоит смонтировать сети наружного освещения, а также установить систему видеонаблюдения. Выполнить работы необходимо до 1 ноября 2025 года, предоставив на них пятилетнюю гарантию.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре прошлого года мэрия Уфы заключила контракт с ООО «Дортрансстрой» контракт на первый этап реконструкции улицы стоимостью 980,43 млн руб.

В октябре текущего года республиканский госкомитет по конкурентной политике подвел итоги конкурса на выполнение второго этапа реконструкции улицы с начальной ценой 520 млн руб. Комиссия отклонила единственную поступившую заявку как несоответствующую закупочным требованиям.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте