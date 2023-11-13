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В Казани площадь благоустроенных парков в 2023 году увеличилась на 20 га

Площадь благоустроенных парков и общественных пространств в Казани в 2023 году выросла на 20 га, до 551 га. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По словам мэра города Ильсура Метшина, помимо новых благоустроенных территорий еще 8,5 га парков удалось реконструировать.

«При этом каждое общественное пространство имеет свои концепцию и лицо. Мы обсуждаем с жителями близлежащих домов микрорайона то, каким бы они хотели видеть площадь, какую изюминку внести»,— отметил господин Метшин.

"Ъ-Казань"

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