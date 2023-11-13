Федерация хоккея России назвала состав сборной на Кубок Первого канала

Федерация хоккей России опубликовала состав сборной «Россия 25», которая сыграет на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Список опубликован на официальном сайте ФХР.

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Никита Серебряков, Артемий Плешков (оба — СКА), Илья Коновалов («Динамо» М), Сергей Иванов («Адмирал»).

Защитники: Александр Елесин, Дмитрий Симашев (оба — «Локомотив»), Никита Евсеев, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Александр Никишин, Максим Федотов, Артем Сергеев, Артем Земченок (все – СКА), Илья Карпухин, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Никита Смирнов («Динамо» Мн), Богдан Конюшков («Торпедо»), Тимофей Давыдов, Никита Седов (оба — «Северсталь»), Егор Савиков («Спартак»), Михаил Гуляев («Авангард»), Григорий Дронов («Металлург» Мг).

Нападающие: Никита Коростелев, Руслан Абросимов, Данил Аймурзин (все — «Северсталь»), Илья Сафонов, Никита Дыняк (оба — «Ак Барс»), Максим Шабанов, Семен Дер-Аргучинцев (оба — «Трактор»), Валентин Зыков, Захар Бардаков, Николай Поляков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Михаил Воробьев, Марат Хайруллин, Андрей Чивилев (все – СКА), Василий Атанасов, Николай Коваленко, Максим Летунов (все – «Торпедо»), Матвей Мичков («Сочи»), Никита Гребёнкин («Металлург» Мг), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – «Динамо» М), Николай Голдобин, Иван Морозов, Павел Порядин (все – «Спартак»), Артём Пименов («Салават Юлаев»), Даниил Бут («Локомотив»), Максим Соркин, Прохор Полтапов (оба – ЦСКА).

В команду вошли представители 14 клубов КХЛ. Главным тренером команды назначен Роман Ротенберг. Матчи кубка пройдут в Ледовом дворце.

РФХ также опубликовала расписание матчей. 14 декабря встретятся сборные Белоруссии и Китая, России и Казахстана. 16 декабря — Казахстан и Китай, Белоруссия и Россия. И 17 декабря российская команда встретится с китайской, белорусская — с казахской.

Кубок Первого канала — ежегодный турнир по хоккею с шайбой, который проводится с 1967 года. Входит в календарь соревнований Международной федерации хоккея на льду.