На Кубань планируют привлечь инвестиции из Беларуси

Кубанское Агентство по привлечению инвестиций заключило соглашение о международном сотрудничестве с Фондом финансовой поддержки предпринимателей Беларуси. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, документ подписали на Форуме стран БРИКС+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Первый замруководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Кубани Анастасия Шишмарева отметила, что договор станет «еще одним важным шагом для привлечения инвестиций в регион». За первый год работы агентство взяло на сопровождение 170 проектов и заключило 46 протоколов о намерениях.

Пятый юбилейный международный муниципальный форум стран БРИКС+ проходит в Санкт-Петербурге. Краснодарский край представил на нем стенд с инвестпроектами, продукцией и услугами. В 2023 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» включило Кубань в топ-5 самых инвестиционно привлекательных регионов России. В крае одновременно реализуют более 500 крупных проектов на 2,8 трлн руб.

Татьяна Ручкина

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