В операционной офтальмологической клинической больницы Ижевска начался ремонт

В Республиканской офтальмологической клинической больнице в столице Удмуртии начались работы по капремонту операционного блока в рамках первого этапа. В частности, он проводится в централизованном стерилизационном отделении. Завершить его планируется к Новому году, рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Эльвира Пинчук Фото: Telegram, Эльвира Пинчук

В ходе реконструкции устранят несоответствия требований санитарно-эпидемиологических правил, а также расширят площади. Предстоит также полностью обновить помещения.