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В операционной офтальмологической клинической больницы Ижевска начался ремонт

В Республиканской офтальмологической клинической больнице в столице Удмуртии начались работы по капремонту операционного блока в рамках первого этапа. В частности, он проводится в централизованном стерилизационном отделении. Завершить его планируется к Новому году, рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Фото: Telegram, Эльвира Пинчук

Фото: Telegram, Эльвира Пинчук

В ходе реконструкции устранят несоответствия требований санитарно-эпидемиологических правил, а также расширят площади. Предстоит также полностью обновить помещения.

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