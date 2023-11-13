В операционной офтальмологической клинической больницы Ижевска начался ремонт
В Республиканской офтальмологической клинической больнице в столице Удмуртии начались работы по капремонту операционного блока в рамках первого этапа. В частности, он проводится в централизованном стерилизационном отделении. Завершить его планируется к Новому году, рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.
Фото: Telegram, Эльвира Пинчук
В ходе реконструкции устранят несоответствия требований санитарно-эпидемиологических правил, а также расширят площади. Предстоит также полностью обновить помещения.