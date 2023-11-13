С конца апреля «Розу Хутор» посетили 2,8 тысячи иностранных туристов

Количество иностранных гостей на курорте «Роза Хутор» в Сочи выросло в два раза. С 28 апреля по 7 ноября курорт посетили больше 2,8 тыс. иностранцев, удвоив показатели аналогичного прошлогоднего периода, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу курорта.

«Розу Хутор» посетили туристы из 62 стран. В основном приезжали на курорт представители стран СНГ (45%), ОАЭ и других государств Персидского залива (43%), Европы (7%), Китая (3%).

Всего за время летнего курортного сезона «Розу Хутор» посетили около 1 млн отдыхающих. Это на четверть больше, чем в прошлом году (806 тыс.).

Вячеслав Рыжков

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