В ярославскую облдуму передали подписи за переименование Ростова

Сегодня, 13 ноября, делегация из Ростова передала председателю ярославской облдумы Михаилу Боровицкому подписи за переименование Ростова в Ростов Великий. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегация из Ростова, глава Ростова Сергей Тихомиров (слева)

Фото: Ярославская областная дума Делегация из Ростова, глава Ростова Сергей Тихомиров (слева)

Фото: Ярославская областная дума

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 58% жителей Ростова Ярославской области поддержали переименование города. Сбором подписей занималось общественное движение «За Ростов Великий!». Всего было собрано 13 922 подписи жителей города, из них 13 854 человека поддержали смену названия, 68 человек не согласились с инициативой.

Сегодня делегация из Ростова, в составе которой был глава города Сергей Тихомиров, привезли в облдуму подписи и необходимые документы. Теперь их передадут в комитет по законодательству, вопросам госвласти и местного самоуправления, который 15 ноября рассмотрит представленные сведения. Далее документы отправят в региональное правительство и ярославскую общественную палату для заключений. После этого документы вернут в муниципальное собрание Ростова для рассмотрения и официального направления в облдуму.

«После этого дума направит комплект документов в правительство РФ для получения заключения. Затем будет подготовлен проект федерального закона. Документ рассмотрит Госдума Российской Федерации»,— пояснил Михаил Боровицкий.

Алла Чижова