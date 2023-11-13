В Крыму на торги выставили непригодный плавучий кран за 37 млн рублей
Государственное унитарное предприятие «Крымские морские порты» выставило на продажу самоходный плавучий кран за 37,3 млн руб. в непригодном к применению состоянии. Сведения об этом содержатся в ГИС «Торги».
Фото: ГИС «Торги»
Оборудование использовалось для прокладки, ремонта и обслуживания подводных трубопроводов, для забивки свай и водолазных работ. Кран изготовили на Севастопольском морзаводе Орджоникидзе в 1980 году.
Заявки на участие в торгах будут приниматься до 22 ноября. Аукцион состоится 24 ноября.
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