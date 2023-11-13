Экс-директора пермского порта обвинили в растрате имущества на 1 млрд рублей

В ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ОАО «Порт Пермь», обвиняемого в растрате в особо крупном размере. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, будучи руководителем общества в 2009–2012 годах, он дал указание перерегистрировать на иностранную компанию имущество порта, в том числе и земельные участки. Ущерб составил более 1 млрд руб. По данным открытых источников, в этот период ОАО «Порт Пермь» возглавлял Марек Кинцл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В МВД также сообщают, что господин Кинцл заключил соглашение о сотрудничестве, в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обвинительное заключение по делу утверждено прокуратурой, вскоре оно будет направлено в суд.