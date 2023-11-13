обновлено 13:54
Попавшая под колеса ВАЗ пенсионерка скончалась в больнице Удмуртии
В селе Завьялово в Удмуртии 12 ноября произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, около 7:10 под колеса автомобиля «ВАЗ-2114» попали 76-летний мужчина и 80-летняя женщина.
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В момент аварии за рулем транспорта находился 31-летний мужчина. Он наехал на пенсионеров, когда те переходили проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате происшествия пешеходы получили травмы. Им потребовалась госпитализация. В дальнейшем женщина скончалась в больнице от полученных травм.