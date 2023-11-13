ФСБ задержала причастных к обналичиванию денег, похищенных в ходе нацпроекта

В Челябинской области сотрудники УФСБ России по региону выявили организованную преступную группу, причастную к обналичиванию 50 млн руб., которые были похищены во время реализации национального проекта «Цифровая экономика». Одному из задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

По данным источника в правоохранительных органах, всего были задержаны три человека. Все они заключены под стражу. По версии следствия, они оказывали услуги по обналичиванию средств руководителям компаний, похитивших около 50 млн руб. из федерального бюджета. Деньги были выделены по программе «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». Следствие считает, что подрядчики, выполнявшие работы по подключению социально-значимых объектов региона к интернету, завышали объемы фактически выполненных работ. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре прошлого года по обвинению в мошенничестве сотрудники ФСБ задержали трех руководителей подрядных организаций. Уголовные дела в отношении них находятся на рассмотрении в судах.

Задержанным по подозрению в обналичивании добытых преступным путем средств предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Расследованием занимается четвертый отдел СУ ГСУ Следственного комитета России (Екатеринбург).

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