В ходе СВО погиб мобилизованный житель Юсьвы

Стало известно о гибели в ходе специальной военной операции (СВО) уроженца Юсьвинского округа 30-летнего Игнатия Сторожева. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Игнатий Сторожев родился в 1992 году в селе Юсьва. Отслужив срочную службу в армии, продолжил служить по контракту. По окончании контракта работал в Челябинской области.

В сентябре 2022 года был мобилизован и направлен в зону проведения СВО. Погиб 24 июля 2023 года под Бахмутом.