Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 13:51

В ходе СВО погиб мобилизованный житель Юсьвы

Стало известно о гибели в ходе специальной военной операции (СВО) уроженца Юсьвинского округа 30-летнего Игнатия Сторожева. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Игнатий Сторожев родился в 1992 году в селе Юсьва. Отслужив срочную службу в армии, продолжил служить по контракту. По окончании контракта работал в Челябинской области.

В сентябре 2022 года был мобилизован и направлен в зону проведения СВО. Погиб 24 июля 2023 года под Бахмутом.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...