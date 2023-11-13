Шестерых жителей Ростовской области судят за участие в движении «граждан СССР»

Неклиновский районный суд Ростовской области начал рассмотрение уголовного дела в отношении шестерых местных жителей, обвиняемых в организации деятельности и в участии в признанной экстремистской организации «Союз Славянских Сил Руси» («СССР») (ст. 282.2 УК РФ). Информация об этом содержится в картотеке суда.

По версии следствия, Олег Колесов в 2017 году вступил в «Союз Славянских Сил России» и, занимая лидирующее положение среди участников объединения, вступил в должность «главы Ростовской области РСФСР в составе СССР (врио)». В 2019 году организация была признана экстремистской и запрещена, однако Олег Колесов остался ее участником и «предпринял активные действия» для того чтобы «союз» продолжал свою деятельностью

Остальных фигурантов — Елену и Александру Акулиничевых, Галину Моревую, Лидию Тахматову и Марию Каменскую, — обвиняются в том, что в разное время они вступили «Союз Славянских Сил Руси», пропагандировали идеологию организации и вели агитационную работу о ее деятельности.

Кристина Федичкина